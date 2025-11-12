高知県土佐清水市発注工事の入札で最低制限価格を漏らしたとして、官製談合防止法違反などの疑いで市長らが逮捕された事件で、制限価格と1万円差での落札に市内部でリスクを指摘する声が上がっていたことが12日、市関係者への取材で分かった。関係者は「限りなくクロに近い案件だと思った」と話している。高知県警は12日、同容疑で市長程岡庸容疑者（66）を送検した。市によると、県外から高校生を受け入れる交流施設整備事