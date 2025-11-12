10日（月）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）の北海道イエロースターズは、23日（日）に北ガスアリーナ札幌46で行われる千葉ドット戦にHAMBURGER BOYSが出演することをクラブ公式サイトで発表した。 HAMBURGER BOYSは札幌市出身の3人組バンド。2012年1月に札幌市で結成され、北海道内の市町村や特産品をテーマにした楽曲を主に制作している。なお、HAMBURGER BOYSは8日（土）に行われたホー