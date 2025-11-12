「エイブルトライアウト２０２５」（１２日、マツダスタジアム）前ソフトバンク・風間球打投手がシート打撃に登板。打者３人に対し、２つのアウト、１四球だった。前広島・韮澤を１４２キロの直球で二ゴロ、前阪神・野口も１４２キロの直球で遊ゴロ。前ソフトバンク・川原田にはストレートの四球を与えた。最速は１４３キロだった。２１年度ドラフト１位で入団したが、結果を残せず育成契約を経て、戦力外となった。