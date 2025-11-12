女優三田寛子（57）が12日、水曜パートナーを務めるTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に出演。自身の結婚を振り返り、2人の“先輩”に感謝した。長男の中村橋之助が10日、元乃木坂46で女優の能條愛未（31）と婚約会見を開いた。自身は91年に中村芝翫（当時3代目橋之助）と結婚し、女優として活動する能條に自身を重ねるシーンがあった。三田は「昔はいろんなお姉さま方と交流があったのでかわいがって