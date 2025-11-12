ナ・リーグ最優秀監督はブルワーズのマーフィー監督米大リーグ機構（MLB）は、全米野球記者協会員（BBWAA）の投票による今季の両リーグの最優秀監督賞を発表。ワールドシリーズ（WS）連覇を果たしたにも関わらず、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が0票に終わったことを米記者が伝えると、現地ファンも反響を寄せている。ア・リーグはガーディアンズのスティーブン・ボート監督、ナ・リーグはブルワーズのパット・マーフィー