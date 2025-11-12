SNSでよく見かける、ワンちゃんモチーフのクッキー型の粘土細工。セリアで材料を調達して、筆者も作ってみました！使用する材料はたった3つ！ケーキのデコレーションをするような感覚で、絞り袋で粘土を絞って簡単に作れます。完成した作品は額縁に飾ったり、マグネットにしてもかわいいですよ♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名（左から）：クリームしぼり袋（小）口金付／エンジェルクレイ ホワイト価格：各￥110（