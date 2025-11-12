2025年夏に劇場公開される「トイ・ストーリー」シリーズ最新作『トイ・ストーリー５』より、おもちゃたちの新ライバル“タブレット”が登場する最新映像とポスターが世界で初解禁された。【動画】おもちゃの時代は…もう終わり？『トイ・ストーリー５』日本語字幕入り映像世界初の長編フルCGアニメーションとして誕生した『トイ・ストーリー』（1995）。30年を迎えたシリーズ最新作では、おもちゃたちの前に新しいライバル、