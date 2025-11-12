◆エイブルトライアウト（１２日・マツダスタジアム）ソフトバンクから戦力外通告を受けた又吉克樹投手（３５）がトライアウトに参加し３人と対戦した。先頭のけがで欠場したフルプに代わり打席に立った伯和ビクトリーズの打者を１３９キロ直球で三飛に打ち取ったが、続く前広島・中村には死球を与えた。３人目の前西武・松原は二ゴロに仕留めた。又吉は四国ＩＬ・香川から１３年ドラフト２位で中日に入団。２１年オフに独立