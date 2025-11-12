レッドソックスのブレスローＧＭは１１日（日本時間１２日）、吉田正尚外野手がシーズン終了後も引き続きボストンに残留し、フェンウェイ・パークを拠点としてトレーニングを継続していると語った。昨年は右肩手術のリハビリ段階で、メディカルスタッフのサポートのもと、年末年始以外は日本に帰国せず、本拠地でトレーニングを行った。現在、右肩は「全てがクリアな状態」と健康体を取り戻したが、引き続き、米国を拠点にオフを