カージナルズのブルーム編成本部長が、１０月７日に両足かかとを手術したラーズ・ヌートバー外野手について１１日（日本時間１２日）、「両足同時の手術で大変だったと思うが、術後の経過は非常に良好で、少しずつ動き始めているという報告を受けている。引き続き、リハビリを継続しながら、２月のキャンプインの段階で、フルメニュー参加できるかどうか。まだ先のことは言えないが、ここまでは順調に来ている」と語った。ヌー