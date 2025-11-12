通勤電車内で、金髪の女子高生のスマホから大音量の音楽が流れ出しました。Bluetooth接続がうまくいかず、イヤホンではなくスマホ本体からメタル系の曲が響いているようなのです。静かな車内が一瞬でざわついていたのですが……。 盛大な音漏れ 女子高生は謝罪と共に感謝の言葉を伝え、車内が和やかな空気に包まれました。その後は姿勢よく座り、丁寧に音量を調整して再び音楽を聴く姿が印象的でした。「見た目で人を判