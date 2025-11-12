李在明（イ・ジェミョン）政権が北朝鮮の人権状況に問題を提起する国連総会の北朝鮮人権決議案に参加した。韓国は12日に公開された国連総会第3委員会人権決議案に共同提案国として名を連ねた。韓国は2008年から18年まで決議案の共同提案国に参加してきたが、文在寅（ムン・ジェイン）政権当時の2019〜22年には南北関係に及ぼす影響を考慮して参加しなかった。その後、尹錫悦（ユン・ソクヨル）政権が2023年に共同提案国に復帰した