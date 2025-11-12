ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニー＆ピクサーの大傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作、映画『トイ・ストーリー5』を2026年夏に全国公開することを発表しました。おもちゃたちの新しいライバルはタブレット！？ウッディとバズがおびえる、最新作の初映像とポスターが全世界で解禁されました。 ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』 公開日：2026年夏 全国劇場公開原題：Toy Story 5全