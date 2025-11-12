オリックスは12日、アメリカ現地時間の10日に、ドラフト6位の石川ケニー投手（ジョージア大）へ指名あいさつを行ったと発表した。福良GMがアメリカに向かい、指名あいさつにを行った。石川は球団を通じて「オリックス・バファローズのフロントオフィスの皆さまが、遠路日本からお越しいただき、直接ご挨拶してくださったことに、心より感謝申し上げます。日本で育った日系アメリカ人として、オリックスのような日本プロ野