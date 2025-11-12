タレント・歌手のでか美ちゃん（34）が11日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）に出演。アイドルたちが発表する“大切なお知らせ”について意見を述べた。スタジオでは、アイドルグループなどが発表する“大切なお知らせ”に対しての受け止め方の話題になり、「推しにとっては生きた心地がしない」というトークが繰り広げられた。【写真】「ラブラブごちそうさま！」サツマカワRPGを“配偶