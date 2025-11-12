日本プロ野球選手会が主催する「エイブルトライアウト2025〜挑め、その先へ〜」が12日、マツダスタジアムで行われ、38選手が参加。ソフトバンクを戦力外となった又吉克樹投手（35）は打者3人を相手に、持ち味の投球術をしっかりと見せつけた。参加投手の中で最年長。大事なマウンドで経験と実績の違いを見せた。右打者の内角をシュート回転で突く直球、スライダー、チェンジアップなどを制球良く配球。2人目の打者の広島・中村