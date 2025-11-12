日本の伝統食“こんにゃく”を楽しく体感できる施設「こんにゃくパーク」は、コンニャクイモの収穫シーズンにあわせた恒例イベント「新芋祭り2025」を開催！2025年11月15日(土)から12月14日(日)までの期間、無料バイキングでの食べ比べなどが楽しめます。 こんにゃくパーク「新芋祭り2025」 開催期間：2025年11月15日(土)〜12月14日(日)開催場所：こんにゃくパーク (群馬県甘楽郡)コンニャクイモの収穫時期(10月〜