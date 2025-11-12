8日に92歳で亡くなった俳優仲代達矢さんの最後の舞台を上演した石川県七尾市の能登演劇堂が12日、コメントを発表した。仲代さん夫妻が監修した劇場で、名誉館長を務めていた。同演劇堂は「仲代達矢さんの突然の訃報に大変驚いています」とし、今年5〜6月に仲代さんが主演した「肝っ玉おっ母と子供たち」や、9月27日に行われた同演劇堂会場30周年記念トークショーに触れ、10月の無名塾公演「幽霊」初日に仲代さんが観劇に訪れたとし