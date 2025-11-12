12月27日から31日に幕張メッセ 国際展示場にて開催される『COUNTDOWN JAPAN 25/26』の、タイムテーブルが発表された。 （関連：【画像あり】5日間で全179組のアーティストが出演、『COUNTDOWN JAPAN 25/26』タイムテーブル） 最終日となる12月31日の年越しタイミングには、EARTH STAGEにてTHE ORAL CIGARETTES、GALAXY STAGEにてano、COSMO STAGEにてサバシスターがパフォーマンスする。