パスタ専門店「ジョリーパスタ」を展開するゼンショーホールディングスは11月12日、「ジョリーパスタの冬の福袋2026」の販売概要やセット内容を発表した。今回は、シリーズ累計発行部数222万部を超える絵本シリーズ「くまのがっこう」とコラボレーション。キルティングバッグ、湯たんぽ、中綿マフラーといったグッズと4,000円分の食事券などをセットにした。店舗で受け取る場合の価格は税込5,000円。宅配受け取りでは税込5,500円と