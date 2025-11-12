お笑い芸人のキンタロー。さんは11月11日、自身のXを更新。「青森ねぶた祭」の武者絵のものまねを披露しました。（サムネイル画像出典：キンタロー。さん公式Xより） All About

「本物を上回るのやめて〜」キンタロー。、表情だけでねぶた祭を再現!? 「メイクなしでこの再現度」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • キンタロー
  • が11日、青森ねぶた祭の武者絵のものまねを披露した
  • 「メイクなしでこの再現度」「世界一の顔芸ですね」などの声が寄せられた
