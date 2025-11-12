札幌市中央区で2025年11月12日、円山動物園敷地内に仕掛けた箱わなにクマ1頭がかかり駆除されました。円山動物園では11月9日にクマの足跡が見つかり臨時休園したほか、園の周辺でもクマの出没や足跡の目撃が相次いでいて、円山公園が全面閉鎖されるなど市民生活にも影響が広がっていました。 札幌市によりますと、駆除されたクマは体長1メートル13センチのオスで、ここ数日動物園に侵入を繰り返していた個体とみられると