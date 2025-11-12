アンジュルムの公式SNSが12日、更新され、メンバーの後藤花（17）が体調不良で同日のイベントを欠席することを発表した。投稿では「メンバーの後藤花ですが、体調不良のため本日のイベントを欠席とさせていただきます」と発表。欠席するのはこの日、池袋・サンシャインシティ噴水広場（東京）で行われる「アンジュルム NEWアルバム 『Keep Your Smile!』発売記念 ミニライブ&お見送り会」。欠席に伴う払い戻しはないとい