日本プロ野球選手会が主催する「エイブルトライアウト2025〜挑め、その先へ〜」が12日、マツダスタジアムで行われ、38選手が参加。ソフトバンクを戦力外となった大城真乃投手（22）が3者連続三振と最高のアピールを見せた。育成の22歳左腕が圧巻の投球を見せマツダを沸かせた。第1打席で豪快な本塁打を放っている渡部健人を先頭に迎え、127キロの外角へのチェンジアップで空振り三振を奪う。続く鈴木蓮は内角へのスライダー