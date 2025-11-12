政府は、税金の優遇措置や国の補助金などの見直しを行うため、新たに「政府効率化局」を設置する方向で調整に入りました。【映像】「政府効率化局」を設置する方向で調整「政府効率化局」は租税特別措置や国の補助金などについて点検する機関で、政策効果が低い支出を廃止して他の政策の財源に活用するほか、歳出削減を進め財政健全化に繋げる狙いもあります。「政府効率化局」の設置は、10月の自民党と日本維新の会との連立