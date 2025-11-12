【モデルプレス＝2025/11/12】クリエイターのおさきが11月10日、自身のInstagramを更新。YouTuber・さくらとの水着ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】美人YouTuber2人「ビジュ最強」話題の水着姿◆おさき、さくらとの水着ショット披露おさきは「さくてぃんと韓国旅」とつづり、さくらと一緒に旅行をしていることを報告。おさきは黒いベアトップの水着、さくらは白いキャミソール型の水着を合わせ、揃ってスラリとしたス