MLBは日本時間12日、米ラスベガスでGMミーティングを開催。強力打線を誇るフィリーズの編成本部長、デーブ・ドンブロウスキー氏が、会議を終え取材に対応し、日本人選手に対する評価を語りました。ドンブロウスキー編成本部長は、ここ数年のドジャースの日本人選手の成功を見て、NPBへの注目度が変わったことを明かし「私たちは日本から来るプレーヤーたちのことをよく認識しています。私がここに来て以来の4年間で、選手に関する