立憲民主党の蓮舫議員が2025年11月12日の参院予算委員会で、国政復帰後初となる質問に臨んだ。「ずいぶん前に、深夜番組の司会でご一緒した時には...」トレードマークの白いセットアップ姿の蓮舫氏は冒頭、高市早苗首相の総理就任を祝した。「総理、ご就任おめでとうございます。ずいぶん前に、深夜番組の司会でご一緒した時には、（お互い）こういう立場になるとは思わなかったんですけど」と笑顔で切り出し、「政治信条や政策の