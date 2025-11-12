あの迷路のようなクラシックカーの祭典、オート・エ・モト・デポカ・パドヴァにうっかり潜入したあげく、クラシックカーの迷宮に入り込んだマニアは多いはず。パリのレトロモビル、エッセンのテクノクラシケと並んでヨーロッパの三大クラシックカーショーと称されるが、交通の便、ホテルの用意など、かなり不便な面があったのも事実だ。そんなイベントが、様々なやり取りを経てボローニャへと移転したのは2年前のこと。ボローニャ