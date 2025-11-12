ＪＲＡは１１月１２日、チャンピオンズカップ・Ｇ１（１２月７日、中京競馬場、ダート１８００メートル）に登録のあった外国馬９頭が全て来日しないことを発表した。今年のプリークネスＳを勝ったジャーナリズム、２０２４年のケンタッキーダービー馬ミスティックダン（引退を発表済み）など、米国馬は７頭、アルゼンチンのＧ１馬サラワクリム、ウルグアイで６戦６勝のタッチオブデスティニーの計９頭が登録していた。同レース