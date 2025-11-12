◆エイブルトライアウト（１２日・マツダスタジアム）巨人から戦力外通告を受けた鴨打瑛二投手がトライアウトに参加し３人と対戦した。先頭の前西武・渡部を二飛、続く前広島・中村は中飛に打ち取った。３人目の元巨人で前西武・松原にはストレートの四球を与えた。「角度は生かせたかなと思います。最後はフォアボールを出してしまったのですが、（前の）２人の打者には結構納得がいくボールが投げられたと思います」と振り返