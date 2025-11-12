韓国発の大人気コスメブランド「BANILA CO（バニラコ）」から、特別な限定パッケージのクッションファンデーションが登場します♡新宿三丁目ロフトのオープンを記念して、「カバーリシャス アルティメット ホワイトクッション」の全4種限定デザインを数量限定で発売。さらに、購入者限定でDIY体験イベントも開催されるなど、ここでしか味わえない特別なコスメ体験が叶います。 BANILA CO限定パッケ&