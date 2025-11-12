歌舞伎俳優坂東彌十郎（69）が12日までに自身のブログを更新。「定期検診」を行ったことを報告した。彌十郎は「今日は3ヶ月に1度の検診日ちょっと早起きしました」と報告した。さらに「このところ運動不足で結果を聞くのにちょっとドキドキします」と不安をのぞかせた。続けての更新で「今日の定期検診ほぼ前回と同じ悪くはなっていませんでした」と結果を報告し「ちょっとだけホッとしました」と安堵（あんど）する様子を見