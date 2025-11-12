＜アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン事前情報◇11日◇ペリカンGC（フロリダ州）◇6349ヤード・パー70＞日米共催「TOTOジャパンクラシック」からフロリダ入りした勝みなみは「どっと疲れてました」と笑う。丸一日ほどかかった長時間移動はもちろんのこと、それ以上に気にかけたのは祖父のこと。TOTOの宿泊先で待ち合わせ、伊丹、羽田、ダラスと一緒に乗り継いで、フロリダに到着した。【現地写真】渋野と回るトラン