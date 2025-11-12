日本プロ野球選手会が主催する「エイブルトライアウト2025〜挑め、その先へ〜」が12日、マツダスタジアムで行われ、38選手が参加。ソフトバンクを戦力外となった風間球打投手（22）は3人の打者に対し2つのゴロと四球だった。かつての“高校ビッグ3”。155番を背負い午後の部の3人目でマウンドに上がった風間は、元広島・韮沢、元阪神の野口、そして同僚だった川原田に対して闘志あふれると投球でアピールした。ボールが先行