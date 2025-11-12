高市首相がいわゆる台湾有事について、集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」になりうるとの認識を示したことについて、中国政府は「悪質な発言」などと厳しく非難しました。中国政府で台湾政策を担当する台湾事務弁公室は記者会見で高市首相の国会答弁について、「日本の指導者が国会で公然と発表した台湾に関する悪質な発言は『一つの中国』原則に反し、中国の内政に著しく干渉するものだ。我々は強い不満を表明し、断固反対