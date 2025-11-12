警視庁交流サイト（SNS）を通じて盗撮画像を他人に提供したとして、警視庁葛飾署は12日までに、性的姿態撮影処罰法違反の疑いで、東京都内の私立中教員佐藤淳人容疑者（32）＝横浜市＝を逮捕した。署によると、容疑を認め「昨年夏ぐらいから100件前後、学校で盗撮していた」と供述しており、署は詳しく調べる。逮捕容疑は6〜7月、女性用下着をはいた下半身の画像5点をSNSで他人に提供した疑い。撮影場所や被害者は特定されてい