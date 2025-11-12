私立仙台育英高校（仙台市宮城野区）のサッカー部で、男子部員の１人が複数の部員から繰り返し暴言を受けていたとされる問題で、同校は１２日、来月開幕する全国高校サッカー選手権大会への出場を辞退したことを明らかにした。現在３年生の男子部員が昨年５月、１年生の頃から複数の部員に暴言などを受けていたと被害を訴えた。同校は「いじめ重大事態」に当たると判断して今年１０月以降、部員や顧問への聞き取り調査を進め、