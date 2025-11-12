１０日、黒竜江省双鴨山市の夜空で「笑顔」を作る三つの天体。（ハルビン＝新華社配信／韓陽）【新華社ハルビン11月12日】中国では10日夜から11日未明にかけ、木星とふたご座の1等星ポルックス、そして満月を過ぎて欠け始めた月が並び、夜空に「笑顔」を描いた。１１日、黒竜江省伊春市伊美区の夜空で「笑顔」を作る三つの天体。（ハルビン＝新華社配信／李佳星）１０日、黒竜江省北安市の夜空で「笑顔」を作る三つの天体。（ハ