秋田朝日放送 専門技術を生かして社会貢献につなげようと秋田市の乳児院で１２日、ビルメンテナンスのプロが清掃活動を行いました。 秋田県ビルメンテナンス協会は、専門技術を生かした清掃奉仕活動を２００９年から実施していて今回が１４回目です。生後１カ月から４歳まで１７人の乳幼児が生活する秋田市の赤十字乳児院で、秋田市内の会員を中心に１６社の１７人が施設の窓ふきや床のワックスがけなどを行いました。