155.47エンベロープ1%上限（10日間） 155.36ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 154.35現値 153.9310日移動平均 153.66一目均衡表・転換線 152.8221日移動平均 152.39エンベロープ1%下限（10日間） 151.94一目均衡表・基準線 150.28ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 149.52一目均衡表・雲（上限） 149.25一目均衡表・雲（下限） 148.82100日移動平均 147.7