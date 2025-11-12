◆エイブルトライアウト（１２日・マツダスタジアム）巨人から戦力外通告を受けた高橋礼投手（３０）がトライアウトに参加し、３人と対戦した。先頭の前広島・松山には中前安打を浴びたが、続く前ＤｅＮＡ・鈴木を三ゴロ併殺打に仕留めた。最後のけがで欠場したフルプに代わり打席に立った伯和ビクトリーズの打者は左飛に打ち取った。「しっかり腕を振って投げることができました。やっぱり来年もＮＰＢの舞台でやりたいという思