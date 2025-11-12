グレープカンパニー所属の芸人4組が、12日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（前11：50）に出演。事務所の大黒柱・サンドウィッチマンにまつわるエピソードを明かした。【写真】「ステキ」「奥さん可愛すぎる!!」純白ドレス姿の妻＆ショーゴの手つなぎ夫婦ショットこの日は、勢いのある事務所として同事務所が紹介され、“新鋭芸人”として東京ホテイソン（たける・ショーゴ）、ティモンディの高岸宏行（前田裕太は欠席）、カカ