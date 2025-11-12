タイ国籍の12歳の少女に都内の店で性的な接客をさせたとして、経営者の男が逮捕された事件を巡って一緒に来日した少女をその後置き去りにしていた母親について、警視庁が児童福祉法違反の疑いで逮捕状を取ったことがわかりました。この事件は、東京・文京区のマッサージ店で12歳のタイ国籍の少女に性的な接客をさせたとして、経営者の男が逮捕されたものです。少女は母親に連れられて来日し、その後置き去りにされる形で、1人で日