11月11日、同じ愛知県内に本拠地を置くシーホース三河と名古屋ダイヤモンドドルフィンズは、この対戦カードの新たな名称を発表した。 両クラブの公式WEBサイトで発表されたダービーマッチの新たな名称は『AICHI CLASSIC SERIES』。これはWEBでの応募やワークショップ、そしてSNSでの決選投票を経て決定したもので、歴史あるクラブとしての誇りと伝統を胸に、熱い戦いを繰り広げたいと