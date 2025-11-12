ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation 5の新モデル「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」を、11月21日より希望小売価格55,000円（税込）で発売すると発表した。 【画像】新モデルのパッケージ 今回の新モデルは日本国内のみでの使用を前提にしたもので、本体言語を「日本語」かつ「国／地域」を「日本」に設定しているPlayStationのアカウントでのみ利用が可能だ。 デ