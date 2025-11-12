（台北中央社）内政部（内務省）は10日、人口に関する最新の統計を発表した。10月末現在の台湾の総人口は2331万853人で、前月比6178人、前年同月比9万1951人減少し、22カ月連続でマイナス成長となった。また65歳以上は463万7897人で、総人口に占める割合は19.9％となり、台湾が定義する「超高齢社会」（65歳以上が総人口の20％以上）目前となった。10月の出生数は9458人。平均4.7分に1人生まれている計算になる。前月比855人増えた