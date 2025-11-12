V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）のＴＭ東京スパークルは11日（火）、中鉢龍太朗（21）が新たに加入することをクラブ公式SNSで発表した。なお、背番号は22を着用する。 中鉢は宮城県出身のリベロで、東北高校卒業後は中央学院大学へと進学した。現在は大学4年生でチームの副将を務めており、春季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦（春季リーグ）で4位、秋季リーグでは6位の結