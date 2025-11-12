フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ボストン・セルティックス日付：2025年11月12日（水）開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 102 - 100 ボストン・セルティックス NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ボストン・セルティックスがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行わ