システムサポートホールディングス [東証Ｐ] が11月12日後場(13:00)に決算を発表。26年6月期第1四半期(7-9月)の連結経常利益は前年同期比42.1％増の5.7億円に拡大したが、7-12月期(上期)計画の14.3億円に対する進捗率は40.3％となり、5年平均の40.0％とほぼ同水準だった。 同時に、12月31日割当の1→2の株式分割に伴い、年間配当を従来計画の60円→45円(株式分割前換算では60円)に修正したが、実質配当は変わ